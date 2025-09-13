Procesión del Milagro: pronostican tiempo inestable pero temperaturas agradables

El agroclimatólogo Eduardo Sierra anticipó que el lunes 15 de septiembre, día central de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, podría presentarse tiempo inestable en la ciudad de Salta y alrededores, aunque sin lluvias significativas.

En su análisis, Sierra explicó que la mayor humedad que predomina en el Valle de Lerma y el entorno de la capital salteña podría generar nubosidad y algunas lloviznas ligeras durante la jornada, en especial en horas de la mañana. Sin embargo, aclaró que no se prevén tormentas fuertes ni precipitaciones abundantes.

El especialista señaló además que, pese a esta inestabilidad, las temperaturas se mantendrán agradables, con valores diurnos por encima de los 20 grados, lo que permitirá un marco climático templado para los miles de fieles que participarán de la tradicional procesión.

“Hubiera sido más lindo un día típico de fin de invierno, seco y soleado, pero de todas maneras no habrá frío. Habrá nubosidad, algo de lluvia muy ligera y luego tenderá a mejorar”, detalló Sierra.

De acuerdo con su pronóstico, tras el lunes 15 el tiempo tenderá a despejarse progresivamente, consolidando un escenario más estable durante la semana. Además, destacó que en los días posteriores podría registrarse un notable ascenso térmico, con temperaturas cercanas a 30 °C hacia jueves y viernes, señal de un inicio temprano del clima primaveral en el NOA.