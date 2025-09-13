Los Pumas vencieron a Australia en un final para el infarto

En un partido cargado de tensión y emociones, Los Pumas derrotaron a Australia por 28-26 en Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship, y se mantienen con chances de pelear el título en uno de los torneos más parejos de los últimos años.

Los dirigidos por Felipe Contepomi tuvieron un arranque impecable. Con un try de Julián Montoya, tras tapar un despeje de Tane Edmed, y la puntería de Santiago Carreras, que convirtió y sumó cuatro penales más, la Argentina se fue al descanso con un sólido 19-7. En el complemento, Carreras volvió a brillar con otros tres penales, para sacar una diferencia de 21 puntos que parecía decisiva.

Sin embargo, en los últimos minutos los Wallabies reaccionaron con tres tries que encendieron las alarmas y pusieron el marcador al límite. Pese al empuje australiano, Los Pumas resistieron y se llevaron un triunfo histórico, apenas por dos puntos, en un abarrotado Aussie Stadium con 45.000 espectadores.

La victoria llegó justo después de la dolorosa derrota del fin de semana pasado, cuando Australia dio vuelta un partido similar en la última jugada. Con este resultado, Argentina sumó su sexto triunfo sobre los Wallabies en la historia del Rugby Championship y el cuarto en los últimos seis partidos, consolidando una rivalidad cada vez más pareja.

En la tabla, Australia lidera con 11 puntos, seguida por Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10, y Argentina cuarta con 9, pero a solo dos unidades de la cima, lo que mantiene intacto el sueño albiceleste de ganar por primera vez esta competencia.

El próximo desafío de Los Pumas será dentro de dos semanas frente a Sudáfrica en Durban, mientras que los Springboks llegan con envión tras aplastar a Nueva Zelanda 43-10 en Wellington, sumando además punto bonus por la cantidad de tries.