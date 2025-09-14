Más de 5.600 policías desplegados para el operativo del Milagro 2025 en Salta

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta pondrá en marcha este domingo 15 de septiembre la tercera y última fase del operativo “Milagro 2025”, considerado el más grande del año. Más de 5.600 policías de distintos distritos y áreas especiales estarán abocados a la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro, que se extenderá desde las 7 hasta las 23 horas.

El despliegue incluye 26 sectores del circuito procesional y un monitoreo permanente a través de 60 cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911. El servicio preventivo y la coordinación general están a cargo del Centro de Coordinación Operativa.

La procesión está prevista a partir de las 15.15, cuando la Cruz Primitiva parta desde la Catedral Basílica hacia el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará el tradicional Pacto de Fidelidad. Luego las imágenes regresarán a la Catedral.

El dispositivo se articula con el Arzobispado de Salta, la Policía provincial, la Subsecretaría de Defensa Civil, la Municipalidad de Salta, el Ministerio de Salud, grupos de rescate y diversas organizaciones.