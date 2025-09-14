Violento enfrentamiento entre vendedoras ambulantes en plena plaza 9 de Julio

En la víspera de la procesión del Milagro, la violencia entre vendedores ambulantes volvió a quedar expuesta en el centro de Salta. Anoche, en la esquina de Caseros y Zuviría, frente a la plaza 9 de Julio, dos vendedoras protagonizaron un tenso episodio cuando una de ellas, con un objeto cortopunzante, destruyó todos los globos que vendía su colega.

Según testigos, un hombre intentó contener a la agresora, pero no logró frenarla. La situación, grabada en video por transeúntes, muestra cómo otra mujer se suma a la atacante para terminar de romper los globos, en medio del desconcierto de peatones y familias que paseaban por la zona.

El hecho sorprendió por su contexto: a pocos metros se realizaba el rezo de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, donde el clima espiritual contrasta con la violencia callejera. Incluso una madre relató que acababa de comprar un globo para su hija cuando comenzó el incidente.

Las causas del enfrentamiento no se conocen con precisión, aunque algunos comerciantes señalaron posibles disputas por el territorio de venta.