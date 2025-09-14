 imagen

EN VIVO 16:00 a 19:00 HRS

Música Programada

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Violento enfrentamiento entre vendedoras ambulantes en plena plaza 9 de Julio

A pocos metros se realizaba el rezo de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Salta Hoy

14 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la víspera de la procesión del Milagro, la violencia entre vendedores ambulantes volvió a quedar expuesta en el centro de Salta. Anoche, en la esquina de Caseros y Zuviría, frente a la plaza 9 de Julio, dos vendedoras protagonizaron un tenso episodio cuando una de ellas, con un objeto cortopunzante, destruyó todos los globos que vendía su colega.

Según testigos, un hombre intentó contener a la agresora, pero no logró frenarla. La situación, grabada en video por transeúntes, muestra cómo otra mujer se suma a la atacante para terminar de romper los globos, en medio del desconcierto de peatones y familias que paseaban por la zona.

El hecho sorprendió por su contexto: a pocos metros se realizaba el rezo de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, donde el clima espiritual contrasta con la violencia callejera. Incluso una madre relató que acababa de comprar un globo para su hija cuando comenzó el incidente.

Las causas del enfrentamiento no se conocen con precisión, aunque algunos comerciantes señalaron posibles disputas por el territorio de venta.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO