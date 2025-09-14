Aumenta 24% el pasaje de colectivos interurbanos en Salta desde el 22 de septiembre

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó un incremento del 24% en promedio en la tarifa del transporte interurbano de pasajeros de Salta. La medida comenzará a regir el lunes 22 de septiembre y alcanza a los servicios del interior de la provincia, exceptuando a Saeta.

El aumento se resolvió tras la audiencia pública realizada en el municipio de El Galpón y luego del análisis técnico y económico de la evolución de costos entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Según la AMT, los principales rubros —combustible y neumáticos— registraron incrementos significativos que impactaron en la estructura de costos de las empresas.

Con este ajuste, las tarifas del transporte interurbano vuelven a modificarse luego del último aumento aplicado en noviembre de 2024. Desde el organismo indicaron que el nuevo cuadro tarifario busca garantizar la continuidad del servicio ante el contexto inflacionario.

Representantes de las empresas del interior habían planteado durante la audiencia que los aumentos en insumos y gastos operativos hacían insostenible mantener las tarifas vigentes. El nuevo valor, sostuvieron, permitirá cubrir los costos básicos para brindar el servicio.