Casi 50 mil peregrinos llegan hoy a la Catedral en el Día del Peregrino del Milagro

La ciudad vive el Día del Peregrino, antesala de la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Más de 48.000 devotos arribarán a la Catedral Basílica tras recorrer valles y quebradas, consolidando uno de los actos de fe más multitudinarios del país. El sábado, como anticipo, ingresaron los 12.000 peregrinos del Valle Calchaquí, colmando el centro salteño de cantos, música y banderas.

Desde las primeras horas del día, las rutas y senderos se convirtieron en ríos humanos. Familias enteras, jóvenes y adultos mayores caminaron varios días, atravesaron cerros, ríos y desiertos para cumplir sus promesas. Cada paso, aseguran, representa una oración y un acto de agradecimiento. Pese a las duras condiciones del camino, la devoción transformó la travesía en un símbolo de encuentro y esperanza.

Entre los contingentes más numerosos se destacan los 12.000 peregrinos de la Puna, que llegaron desde San Antonio de los Cobres; los 5.000 vallistos que marcharon desde San Carlos; otros 5.000 devotos provenientes del Milagrito en Potrero de Díaz; y los 5.000 caminantes de la Quebrada del Toro. A estos grupos se suman 3.500 promesantes de Chicoana y 3.000 de El Carril, además de delegaciones del Chaco salteño, Orán, Rosario de la Frontera, Metán, Cerrillos y provincias vecinas.

Las historias personales se multiplican: jóvenes que cargan estandartes heredados, ancianos que avanzan apoyados en bastones, promesantes que caminan descalzos y ciclistas que recorren centenares de kilómetros desde Catamarca, Tucumán y Jujuy. Todos confluyen en la misma certeza: renovar su fe y agradecer al Señor y a la Virgen del Milagro