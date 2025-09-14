Lisandro Catalán se reunió con Gustavo Sáenz y escuchó reclamos por obras y convenios

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, visitó este sábado Salta y mantuvo su primer encuentro oficial con el gobernador Gustavo Sáenz en Finca Las Costas. En la reunión, el mandatario provincial reclamó el cumplimiento de convenios firmados en 2024 y pidió a la Nación considerar la situación particular de cada provincia al definir políticas públicas y financieras.

Catalán, dirigente tucumano de La Libertad Avanza, asumió recientemente el Ministerio del Interior tras su restitución como cartera autónoma. Su visita a Salta se enmarca en la ronda de diálogo con las provincias convocada por el presidente Javier Milei luego del veto presidencial a la ley de financiamiento, y en medio de tensiones por la paralización de obras y transferencias.

En su cuenta de X, Sáenz informó que planteó al funcionario nacional “la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento y desarrollo” de Salta. El gobernador acompañó su mensaje con frases de la canción “La Argentina que yo quiero”, de Los Chalchaleros, para subrayar la autonomía provincial: “Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes”.

Las declaraciones de Sáenz tuvieron repercusión nacional, ya que se suman a críticas previas hacia el gobierno de Milei por el incumplimiento de compromisos asumidos con las provincias. El gobernador había señalado días atrás que los mandatarios que apoyaron al Gobierno nacional desde el inicio “se sienten palomas de iglesia, no leones” por considerar que fueron traicionados