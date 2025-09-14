Mirtha Legrand cruzó en vivo a Guillermo Francos por la crisis económica

La conductora Mirtha Legrand protagonizó un tenso intercambio con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su programa televisivo del sábado. La diva le advirtió al funcionario que el descontento social por la falta de ingresos y la dificultad para llegar a fin de mes puede reflejarse directamente en las urnas, en un contexto de crisis económica y creciente malestar social.

“Escucho radio día y noche y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden… Esa gente va a votar en contra siempre del Gobierno”, expresó la conductora ante Francos y los demás invitados a la “mesaza”, entre ellos Magui Bravi, Elena Roger, Osvaldo Gross y Guadalupe Vázquez.

Francos intentó responder con datos, afirmando que “en el tiempo que llevamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”. Sin embargo, la Chiqui no se dio por satisfecha y redobló su reclamo al compartir su angustia personal por la situación de los sectores más vulnerables: “A mí me destroza el alma cuando escucho que dicen ‘no me alcanza para comer’ o al jubilado que ya no puede llegar a fin de mes”.

El cruce ocurrió tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires y en medio de cuestionamientos al plan económico del Gobierno de Javier Milei. Para cerrar, Mirtha Legrand sostuvo con énfasis: “Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”