 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un siniestro vial en pleno centro interrumpió la calma del feriado del Milagro

Un Renault Sandero blanco embistió por detrás a otro automóvil que esperaba el verde del semáforo. Ocurrió en la intersección de Caseros e Ituzaingó.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El impacto destrozó la parte trasera del vehículo detenido. 

Los testigos dijeron que el conductor del Renault podría haber estado alcoholizado.

Afortunadamente, no hubo heridos y las cámaras de seguridad ayudarán a esclarecer el incidente y determinar responsabilidades.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO