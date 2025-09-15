Un siniestro vial en pleno centro interrumpió la calma del feriado del Milagro
Un Renault Sandero blanco embistió por detrás a otro automóvil que esperaba el verde del semáforo. Ocurrió en la intersección de Caseros e Ituzaingó.
Salta Hoy
15 / 09 / 2025
VER GALERÍA
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El impacto destrozó la parte trasera del vehículo detenido.
Los testigos dijeron que el conductor del Renault podría haber estado alcoholizado.
Afortunadamente, no hubo heridos y las cámaras de seguridad ayudarán a esclarecer el incidente y determinar responsabilidades.