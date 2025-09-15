El joyero de Catedral explicó cómo trabaja las piezas que adornan las imágenes del Milagro
Se trata de las coronas del Señor y la Virgen del Milagro, los clavos del Cristo y la roseta que la Virgen tiene en sus manos. Son piezas de oro y piedras preciosas que cuentan con más de 200 años.
Salta Hoy
15 / 09 / 2025
VER GALERÍA
“Para mi es un gran trabajo y responsabilidad porque no son joyas de la Iglesia, sino de todo el pueblo de Salta”, dijo el joyero Iván Blanco por Radio Salta.
El artesano comentó que su trabajo consiste en desarmar las piezas por completo, tratar cada detalle y volver a montarla para colocarla en la imagen.
“Los años y el movimiento hacen que el metal se mueva y que las piedras se aflojen y eso es lo que hay que reparar”, comentó por Radio Salta.