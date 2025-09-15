El joyero de Catedral explicó cómo trabaja las piezas que adornan las imágenes del Milagro

“Para mi es un gran trabajo y responsabilidad porque no son joyas de la Iglesia, sino de todo el pueblo de Salta”, dijo el joyero Iván Blanco por Radio Salta.

El artesano comentó que su trabajo consiste en desarmar las piezas por completo, tratar cada detalle y volver a montarla para colocarla en la imagen.

“Los años y el movimiento hacen que el metal se mueva y que las piedras se aflojen y eso es lo que hay que reparar”, comentó por Radio Salta.