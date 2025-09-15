Un leve sismo se sintió esta mañana en el Valle de Lerma
El movimiento telúrico fue advertido por oyentes de esta emisora. Mirá los detalles.
15 / 09 / 2025
Luego el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que ocurrió a las 9:18.
El epicentro se ubicó a 25 km al oeste de la ciudad de Salta, y a unos 67 km al noreste de Cachi.
La magnitud fue de 2,9 grados, a una profundidad de 7 kilómetros.
El sismo fue percibido por varias personas, pero no hubo daños materiales.