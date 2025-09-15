 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un leve sismo se sintió esta mañana en el Valle de Lerma

El movimiento telúrico fue advertido por oyentes de esta emisora. Mirá los detalles.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Luego el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que ocurrió a las 9:18. 

El epicentro se ubicó a 25 km al oeste de la ciudad de Salta, y a unos 67 km al noreste de Cachi. 

La magnitud fue de 2,9 grados, a una profundidad de 7 kilómetros. 

El sismo fue percibido por varias personas, pero no hubo daños materiales. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO