La Ciudad de Salta se ordenó y mejoró para la Fiesta de Milagro
La Municipalidad de Salta emprendió la tarea de pintura, limpieza, ordenamiento y embellecimiento de varios espacios públicos de Capital.
Salta Hoy
15 / 09 / 2025
Se cuenta entre los trabajos el pintado de murales en la Rotonda del Peregrino, la poda de árboles y el corte y colocación de plantines en varias plazas.
Además se estableció una gran feria del Milagro en el Parque San Martín
“Fue un gran desafío y logramos cumplirlo” dijo Juan Manuel Chalabe, jefe de gabinete de la municipalidad de Salta.