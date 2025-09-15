 imagen

La Ciudad de Salta se ordenó y mejoró para la Fiesta de Milagro

La Municipalidad de Salta emprendió la tarea de pintura, limpieza, ordenamiento y embellecimiento de varios espacios públicos de Capital.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

Se cuenta entre los trabajos el pintado de murales en la Rotonda del Peregrino, la poda de árboles y el corte y colocación de plantines en varias plazas. 

Además se estableció una gran feria del Milagro en el Parque San Martín 

“Fue un gran desafío y logramos cumplirlo” dijo Juan Manuel Chalabe, jefe de gabinete de la municipalidad de Salta. 

 

AM840

FM96.9

