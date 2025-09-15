La Ciudad de Salta se ordenó y mejoró para la Fiesta de Milagro

Se cuenta entre los trabajos el pintado de murales en la Rotonda del Peregrino, la poda de árboles y el corte y colocación de plantines en varias plazas.

Además se estableció una gran feria del Milagro en el Parque San Martín

“Fue un gran desafío y logramos cumplirlo” dijo Juan Manuel Chalabe, jefe de gabinete de la municipalidad de Salta.