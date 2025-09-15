 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“La gente está sufriendo mucho”

Así lo indicó monseñor Dante Bernacki, sacerdote que acompaña personalmente hace años a los Peregrinos de la Puna.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Con este panorama, es en la esperanza donde tenemos que poner nuestro granito de arena”, dijo el cura. De esta manera se refirió a la situación de los jubilados y los discapacitados. 

Además habló de los preocupantes casos de suicidios conocidos en Salta en los últimos meses.  

“Yo les digo a todas las personas que no se queden solos con sus dolores, que aquí en la Iglesia podemos escucharlos, porque el suicidio deja un dolor muy profundo en sus familiares y amigos”, dijo. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO