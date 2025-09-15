“La gente está sufriendo mucho”

“Con este panorama, es en la esperanza donde tenemos que poner nuestro granito de arena”, dijo el cura. De esta manera se refirió a la situación de los jubilados y los discapacitados.

Además habló de los preocupantes casos de suicidios conocidos en Salta en los últimos meses.

“Yo les digo a todas las personas que no se queden solos con sus dolores, que aquí en la Iglesia podemos escucharlos, porque el suicidio deja un dolor muy profundo en sus familiares y amigos”, dijo.