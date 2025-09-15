 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Pedimos al Señor del Milagro que en Buenos Aires cumplan”

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la misa estacional en honor al Señor del Milagro.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Finalizado el acto religioso, en el atrio de Catedral Basílica mantuvo un breve contacto con los medios de prensa presentes haciendo referencia a la mayor festividad religiosa salteña 

Al ser consultado sobre la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel, Sáenz evitó referirse a cuestiones políticas en esta fecha.  

“Ella estaba un poquito enferma, pero no es el momento para hablar de política, es el momento para pedir que el Señor del Milagro no aparte su amor de nosotros y para que en Buenos Aires cumplan con los salteños”, dijo.

 

