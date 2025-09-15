“Pedimos al Señor del Milagro que en Buenos Aires cumplan”

Finalizado el acto religioso, en el atrio de Catedral Basílica mantuvo un breve contacto con los medios de prensa presentes haciendo referencia a la mayor festividad religiosa salteña

Al ser consultado sobre la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel, Sáenz evitó referirse a cuestiones políticas en esta fecha.

“Ella estaba un poquito enferma, pero no es el momento para hablar de política, es el momento para pedir que el Señor del Milagro no aparte su amor de nosotros y para que en Buenos Aires cumplan con los salteños”, dijo.