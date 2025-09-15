 imagen

Llegada masiva de peregrinos a la Catedral Basílica durante el fin de semana

La Procesión dará inicio a las 15:15. La renovación del Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro será en el monumento 20 de Febrero. Radio Salta transmite en vivo desde las 15:00 con un gran equipo de trabajo.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

Casi 50 mil personas arribaron este domingo al altar del Señor y la Virgen del Milagro. 

Llegaron grupos masivos de los Valles Calchaquíes, la Puna y el Chaco salteño, tras largos recorridos entre emoción, llantos y promesas. 

En su llegada los peregrinos de la Puna bailaron la danza del suri, entre los aplausos de salteños y turistas en la plaza 9 de Julio, donde una llovizna atípica les dio la bienvenida. 

El sábado en el inicio del Triduo de Pontificales, monseñor Darío Quintana, obispo de la Prelatura de Cafayate, advirtió sobre el narcotráfico, las adicciones, la corrupción y la falta de trabajo. 

Ayer fue el día del peregrino, en la previa de la Procesión y renovación del Pacto de Fidelidad que dará inicio ésta tarde a las 15:15.

Transmite en vivo Radio Salta con el despliegue de un gran equipo para la cobertura de todo el recorrido. 

 

