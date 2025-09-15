 imagen

La Catedral Basílica fue el escenario de una emotiva vigilia con el Concierto de Campanas

Los fieles colmaron anoche la plaza 9 de Julio para celebrar el Milagro y se agolparon en las puertas del santuario.

Salta Hoy

15 / 09 / 2025

 

A las 23:00 comenzó el tradicional Concierto de Campanas. El repiqueteo resonó mientras los devotos oraban con fervor. 

La misa de la medianoche marcó el inicio de la celebración. 

Las puertas de la Catedral permanecieron abiertas toda la noche para recibir a los asistentes.

