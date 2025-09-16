 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Otro femicidio conmueve a Salta: Un hombre le disparó a su pareja y luego quiso suicidarse

Ocurrió en el sur de la provincia, en Cafayate. Ayer por la tarde, se recibieron pedidos de auxilio desde una vivienda en la calle 25 de Mayo, camino al paraje El Divisadero.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Al llegar, la policía y los médicos encontraron a una mujer de 36 años, de apellido Guitián, muerta por un disparo de arma de fuego. 

Su pareja, un hombre de 45 años de apellido Chachagua, también resultó herido de un disparo como consecuencia de una autolesión. 

Fue trasladado al hospital de Cafayate con herida en la zona del cuello. 

Se encuentra internado en estado delicado bajo custodia policial. 

Según los informes, el hombre disparó tras una discusión. 

En ese momento estaba en la casa un adolescente de 15 años, hijo del matrimonio, quien fue testigo y alertó a la policía sobre lo que había ocurrido.

Los investigadores secuestraron un revólver, mientras se esperan los resultados de las pericias y algunos testimonios en el marco del caso. 

Se supo que no había denuncia sobre violencia familiar. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO