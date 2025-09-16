Otro femicidio conmueve a Salta: Un hombre le disparó a su pareja y luego quiso suicidarse

Al llegar, la policía y los médicos encontraron a una mujer de 36 años, de apellido Guitián, muerta por un disparo de arma de fuego.

Su pareja, un hombre de 45 años de apellido Chachagua, también resultó herido de un disparo como consecuencia de una autolesión.

Fue trasladado al hospital de Cafayate con herida en la zona del cuello.

Se encuentra internado en estado delicado bajo custodia policial.

Según los informes, el hombre disparó tras una discusión.

En ese momento estaba en la casa un adolescente de 15 años, hijo del matrimonio, quien fue testigo y alertó a la policía sobre lo que había ocurrido.

Los investigadores secuestraron un revólver, mientras se esperan los resultados de las pericias y algunos testimonios en el marco del caso.

Se supo que no había denuncia sobre violencia familiar.