 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El SAMEC brindó más de 900 atenciones en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

En los cinco puestos sanitarios y en las 23 ambulancias se asistieron este 15 de septiembre a peregrinos con diferentes cuadros.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El equipo de emergencia realizó 8 derivaciones a hospitales de la ciudad de Salta, dos de ellas en código rojo.

Daniel Romero, director del Samec así describió el trabajo de ayer.

Durante el recorrido de las imágenes hubo más de 300 agentes abocados a la atención sanitaria, por ello, Romero agradeció la colaboración de todas las instituciones.

Indicó que ayer eran las 21:00 horas y ellos seguían atendiendo a personas en las carpas de la Plaza 9 de Julio. “Estamos cansados pero satisfechos por la labor cumplida”, dijo el funcionario.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO