El SAMEC brindó más de 900 atenciones en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

El equipo de emergencia realizó 8 derivaciones a hospitales de la ciudad de Salta, dos de ellas en código rojo.

Daniel Romero, director del Samec así describió el trabajo de ayer.

Durante el recorrido de las imágenes hubo más de 300 agentes abocados a la atención sanitaria, por ello, Romero agradeció la colaboración de todas las instituciones.

Indicó que ayer eran las 21:00 horas y ellos seguían atendiendo a personas en las carpas de la Plaza 9 de Julio. “Estamos cansados pero satisfechos por la labor cumplida”, dijo el funcionario.