 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Subasta de joyas

A partir del 26 de septiembre, el Poder Judicial de Salta llevará a cabo una subasta de diversos lotes que incluyen joyas y otros bienes.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Las ofertas podrán realizarse a través de la plataforma oficial de la justicia salteña desde las 14 horas de esa fecha. 

Entre los artículos que se ofrecerán en esta subasta se encuentran aros de oro de 18 quilates, anillos de plata y oro, alianzas de oro, cadenas de oro y dijes.

A partir del 19 de septiembre los interesados podrán consultar el catálogo completo de bienes disponibles en la plataforma y en las redes sociales del Poder Judicial.

Las ofertas podrán presentarse ingresando al sitio www:subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre.  Actualmente, el sistema cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. Aquellos que aún no se hayan registrado podrán hacerlo en cualquier momento de la jornada. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO