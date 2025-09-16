Subasta de joyas

Las ofertas podrán realizarse a través de la plataforma oficial de la justicia salteña desde las 14 horas de esa fecha.

Entre los artículos que se ofrecerán en esta subasta se encuentran aros de oro de 18 quilates, anillos de plata y oro, alianzas de oro, cadenas de oro y dijes.

A partir del 19 de septiembre los interesados podrán consultar el catálogo completo de bienes disponibles en la plataforma y en las redes sociales del Poder Judicial.

Las ofertas podrán presentarse ingresando al sitio www:subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre. Actualmente, el sistema cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. Aquellos que aún no se hayan registrado podrán hacerlo en cualquier momento de la jornada.