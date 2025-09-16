 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

460 mil fieles participaron de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro

El megaoperativo “Milagro 2025” se desarrolló sin inconvenientes, informó el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se desplegaron 5.600 policías en 26 sectores para garantizar la seguridad. 

Durante el desarrollo de la procesión, se reportaron ocho niños extraviados, pero todos fueron localizados rápidamente. 

Además, se brindó asistencia a personas descompensadas, pero no hubo incidentes graves. 

Tras la renovación del pacto de fidelidad, se realizó un balance positivo del operativo y se reconoció el esfuerzo de los efectivos involucrados.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO