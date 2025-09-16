460 mil fieles participaron de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro

Se desplegaron 5.600 policías en 26 sectores para garantizar la seguridad.

Durante el desarrollo de la procesión, se reportaron ocho niños extraviados, pero todos fueron localizados rápidamente.

Además, se brindó asistencia a personas descompensadas, pero no hubo incidentes graves.

Tras la renovación del pacto de fidelidad, se realizó un balance positivo del operativo y se reconoció el esfuerzo de los efectivos involucrados.



