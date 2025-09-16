Desbaratan en Salta una banda que captaba adolescentes para explotación sexual

La investigación la llevó adelante la Unidad Fiscal Federal de Salta junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fue tras las denuncias realizadas por familiares que descubrieron en teléfonos celulares de sus hijas conversaciones y transferencias de dinero.

Los sujetos involucrados en esta causa, una vez que lograban captar a las primeras adolescentes, comenzaban a averiguar si tenían hermanas más pequeñas para también poder avanzar en el delito.

Fueron detenidas 5 personas, entre ellas un hombre de 63 años, remisero, quien era parte de la banda que buscaba adolescentes en un establecimiento educativo secundario de la zona sur de la capital.

También está apresado un menor de edad, quien intentaba convencer a las adolescentes para poder concretar la maniobra.

El pago era 200 mil pesos para mantener relaciones sexuales y hasta llegaban a pagar 60 mil pesos si es que solamente era un beso.

En el marco de los allanamientos, además de las detenciones, hubo secuestro de elementos probatorios como computadoras y teléfonos celulares.