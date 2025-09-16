Corte del tránsito por 20 días, en San Martín y Olavarría, por obras pluviales
En el lugar se construirá una alcantarilla para mejorar el drenaje de agua de lluvia y mitigar posibles anegamientos en temporada estival.
Salta Hoy
16 / 09 / 2025
VER GALERÍA
La circulación por San Martín en sentido Este–Oeste se deberá tomar el desvió por Ayacucho para luego retomar el sentido por Alvarado.
Y la circulación por San Martín hacia el centro, el desvío de circulación por Ing. Maury hasta el pasaje Brealito; posteriormente se circulará por San Luis hasta Olavarría para retomar la Av. San Martín.