Corte del tránsito por 20 días, en San Martín y Olavarría, por obras pluviales

En el lugar se construirá una alcantarilla para mejorar el drenaje de agua de lluvia y mitigar posibles anegamientos en temporada estival.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

La circulación por San Martín en sentido Este–Oeste se deberá tomar el desvió por Ayacucho para luego retomar el sentido por Alvarado.

Y la circulación por San Martín hacia el centro, el desvío de circulación por Ing. Maury hasta el pasaje Brealito; posteriormente se circulará por San Luis hasta Olavarría para retomar la Av. San Martín.

 

