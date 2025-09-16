Tránsito desplegó un exitoso mega operativo por las celebraciones del Milagro

Al igual que en cada celebración y acto de gran importancia, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegó un mega operativo por la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

El mismo se desarrolló en tres fases principales, desde el 19 de julio hasta el 16 de septiembre, con un énfasis en la segunda fase (del 1° al 14 de septiembre) para el acompañamiento de peregrinaciones y la tercera fase (el 15 de septiembre) para la procesión central.

Este megaoperativo incluyó corredores seguros, cortes de tránsito, desvíos de colectivos. El balance general es positivo: se acompañaron cientos de miles de peregrinos en más de 400 peregrinaciones.

Se habilitaron accesos específicos, para evitar congestionamientos y riesgos. Los agentes de tránsito guiaron a los grupos, asegurando un flujo ordenado y previniendo accidentes

El operativo de ayer alcanzó su pico con el dispositivo más grande del año, cubriendo diferentes sectores de la ciudad durante 24 horas seguidas.

Trabajaron más de 200 agentes y se ejecutaron 80 cortes y filtros. El personal también despejó vías y dirigieron el flujo, garantizando que los fieles recorrieran sin inconvenientes. Se incluyeron paradas especiales para colectivos.

El despliegue generó orden y seguridad, destacando la coordinación interinstitucional (Arzobispado, Municipalidad, etc).