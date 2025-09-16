Noche de grandes homenajes en el Teatro Provincial

Tres grandes obras integran el programa que presenta la Orquesta Sinfónica de Salta para el próximo jueves 25 de septiembre, a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Se trata de un trío de piezas compuestas en un mismo período (entre fin del siglo XIX y comienzos del XX), pero con característica y orígenes diversos: La Mer, del francés Claude Debussy, el Doble Concierto para Violín y Cello, del alemán Johannes Brahms, y la Obertura Criolla, del argentino Ernesto Drangosh. Al mando estará el maestro Jorge Mario Uribe, director titular de la OSS. La violinista Irena Urushadze y el cellista Martín D´Elía, integrantes de la Orquesta, actuarán como solistas en la obra de Brahms.

Debussy compuso La Mer entre 1903 y 1905. Él mismo denominó a la obra como “Tres bocetos sinfónicos para orquesta”, por los tres movimientos que la conforman, inspirados en la observación del mar y su dinámica. Se la considera una de las piezas más notables del impresionismo musical francés. En octubre se cumplirán 120 años de su estreno, en París.

El Doble Concierto para Violín y Cello de Brahms fue estrenado en 1887. Es la última pieza para orquesta que compuso este gran músico alemán, considerado el más clásico de los representantes del romanticismo. Consta de tres movimientos. “Estoy feliz por interpretar esta gigantesca obra tan romántica, llena de sentimientos, corazón, amor y pasión. Es una emoción muy grande y le agradecemos mucho al maestro Uribe por esta oportunidad”, dijo Irena Urushadze. A lo que Martín D´Elía agregó: “Para nosotros fueron casi siete meses de estudio y ensayos, es una obra monumental a nivel expresivo y técnico, interpretarla es un desafío que nos hace crecer mucho como músicos y compañeros. Es una obra que vale la pena escuchar, así que los esperamos a todos”.

Ernesto Drangosh, finalmente, es uno de los grandes compositores clásicos argentinos. Nació en Buenos Aires en 1882 y murió en la misma ciudad en 1925, hace exactamente un siglo. Compuso su Obertura Criolla cinco años antes.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro y a través de la plataforma digital Vamos (www.vamos.gob.ar). Tienen un valor de $ 6000, a lo que hay que sumar $ 600 del cargo de servicio de la ticketera. Como es habitual, hay pases gratuitos para jubilados y estudiantes.