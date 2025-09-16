 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El parque San Martín quedó en óptimas condiciones tras la Feria del Milagro

Personal de la Municipalidad, junto a Agrotécnica, realizó desde las primeras horas de hoy un intenso operativo de limpieza para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar de manera segura de todas las instalaciones y plazas.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Como estaba previsto, la Municipalidad, junto a Agrotécnica Fueguina, desplegó un amplio operativo de limpieza en el parque San Martín, más precisamente en los sectores donde se realizó la Feria del Milagro.

Las tareas comenzaron cerca de la medianoche y se extendieron hasta la madrugada con el objetivo de tener en condiciones todas las plazas del parque San Martín para las primeras horas del día de hoy.

Del lugar se retiraron principalmente envoltorios de comida y botellas de plástico, como así también se vaciaron los cestos papeleros y las campanas. Además, se hizo el barrido de todas las caminerías.

Es importante recordar que, similares acciones se efectuaron durante ayer en el parque 20 de Febrero, circuito de la procesión y plaza 9 de Julio, entre otros sectores del microcentro.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO