La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos en la provincia

Fue durante el fin de semana en los controles preventivos viales coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial. Se detectaron a más de 800 infractores a las normativas viales y se sancionaron a 55 conductores por circular alcoholizados.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana largo en toda la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

La Policía Vial controló 9006 vehículos en distintos puntos de fiscalización ubicados en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectó y sancionó a 846 conductores por distintos incumplimientos a las normativas vigentes.

Realizaron 5540 test de alcoholemia y sancionaron a 55 conductores que circulaban con graduación alcohólica en sangre. Fueron infraccionados por incumplir la Ley Tolerancia Cero para Conductores y ordenanzas municipales.

Cabe destacar que diariamente se fortalecen los controles viales, de alcoholemia y de velocidad con el propósito de reforzar la prevención y la concientización en la comunidad sobre la importancia de respetar las normativas viales y reducir la siniestralidad en Salta.

