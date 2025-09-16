El Móvil de Licencias atendió a más de 300 personas durante la Feria del Milagro

El Móvil de Licencias, que está a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prestó servicios en la tradicional Feria del Milagro, en el parque San Martín.

Estuvo disponible el sábado, domingo, y lunes de 12 a 22 hs. Más de 300 vecinos iniciaron el trámite para obtener la licencia, en tanto que en total se brindó asesoramiento a más de mil personas

El objetivo fue descentralizar el servicio y que quienes estaban paseando por el lugar, aprovechen el momento y realicen trámites.

“Estamos contentos con la demanda que hubo por el móvil, se cumplió el objetivo que era que la gente participe, ya que era una gran oportunidad” dijo Natalia Magarzo, quien es parte del Móvil de Licencias.

Los salteños pudieron realizar diferentes trámites de forma fácil y rápida, como por ejemplo:

– Iniciaron el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

– Tuvieron la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos. Los tests estuvieron a cargo de profesionales médicos quienes llenaron el formulario

– Realizaron la carga del FUT (Formulario de trámite)