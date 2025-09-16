Más de 4800 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 1373 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 12 y las 7 del martes 16 de septiembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron golpes de calor, deshidratación, hipertensión arterial, cuadros gastrointestinales, problemas respiratorios, crisis de nervios y politraumatismos varios.

Durante la procesión del Señor y de la Virgen del Milagro se realizaron 906 atenciones en los 5 puestos médicos de avanzada y en las 23 ambulancias, que estuvieron operativas para dar cobertura sanitaria.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 321 pacientes, de los cuales 65 fueron hospitalizados. Hubo 124 de ginecología, 98 atenciones de obstetricia y 52 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 1019 pacientes, de los cuales 68 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 261 por patologías respiratorias, 130 por gastroenteritis, 126 traumatismos varios, 5 por mordedura de perros, 24 influencia, 1 quemado y 2 accidentes de tránsito.

Hubo 41 nacidos vivos: 26 hombres y 15 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 1046 consultas. De los cuales 846 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 214 fueron hospitalizados.

Hubo 125 personas accidentadas, de las cuales 60 fueron por siniestros de tránsito:

43 motociclistas

9 ciclistas

2 automovilistas

2 transeúntes

4 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 75 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 406 pacientes durante el fin de semana, 387 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 19 por accidente, 4 por arma blanca, 4 por accidentes de tránsito y otros 11.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 543 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de rinofaringitis aguda, gastroenteritis, faringitis y bronquitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 82 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus, absceso de piso de boca y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 34 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.