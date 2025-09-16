 imagen

Las obras pluviales en San Martín y Olavarría prevendrán inundaciones

La Municipalidad inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad comenzó con las tareas preliminares de la obra de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100.

Los trabajos consisten en la construcción e instalación de una alcantarilla en la avenida San Martín entre Olavarría y Suipacha, lo que permitirá un mejor drenaje del agua de lluvia, principalmente en época de tormentas.

Estos trabajos lograrán mitigar posibles anegamientos e inundaciones en las calzadas, particularmente en la zona de Urquiza y la vía del ferrocarril.

Es importante destacar que, debido al inicio de las obras se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito; por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida será de la siguiente manera:

+ Quienes circulen por la avenida San Martín en el sentido ESTE – OESTE deberán tomar el desvío por la calle Ayacucho para luego retomar el sentido por la calle Alvarado.

+ En el caso del sentido OESTE – ESTE, el desvío de circulación en la avenida San Martín se hará por la calle Ing. Maury hasta el pasaje Brealito donde a posterior se circulará por la calle San Luis hasta Olavarría para retomar la avda. San Martín.

