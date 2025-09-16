Se extendió la inscripción para estudiantes técnicos al concurso Industria Inspira 2025

El concurso de la Unión Industrial Argentina Industria Inspira 2025, que busca proyectos industriales, innovadores y sustentables, amplió la fecha de inscripción hasta el 30 de septiembre de este año.

Está destinado a estudiantes mayores de 16 años, de los últimos años de escuelas técnicas de todo el país, en equipos de 2 a 5 integrantes. Los interesados pueden ingresar en el link https://forms.gle/VS6mxzyKGCx9hNw7A

Los proyectos seleccionados podrán acceder a premios como dispositivos electrónicos, kits de robótica para los estudiantes ganadores y capacitaciones para alumnos y docentes.

Al respecto, el Subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, destacó:

"Acompañamos con entusiasmo esta convocatoria porque creemos en la capacidad de nuestros estudiantes para transformar ideas en proyectos concretos que aporten innovación y desarrollo sustentable. El futuro industrial se construye desde el aula y este concurso es una gran oportunidad para demostrarlo."

El Concurso Industria Inspira 2025 promueve la innovación, el trabajo en equipo y acerca las escuelas técnicas al sector industrial.