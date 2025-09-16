Salud Pública destinó más de 30 camas ortopédicas a distintas áreas operativas

El Ministerio de Salud Pública destinó 32 camas ortopédicas para salas de internación en el interior de la provincia.

La entrega forma parte de una política de fortalecimiento del sistema sanitario en todo el territorio provincial. Las camas ortopédicas fueron distribuidas, 6 para El Potrero, 2 para General Mosconi, 4 para Morillo, 10 para el hospital Señor del Milagro, 4 para San Carlos y 6 para La Merced.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que “nuestro compromiso es claro, una salud federal, como lo impulsa nuestro Gobernador. Queremos garantizar un servicio de salud digno y de calidad para cada persona de nuestra comunidad”.

Desde el hospital de San Carlos, el gerente general, Pablo Corimayo, expresó su satisfacción por la llegada del equipamiento, “este equipamiento, tan necesario para brindar una mejor atención y mayor comodidad a nuestros pacientes, fue solicitado a través de un expediente, y la respuesta llegó de manera rápida y efectiva, lo cual agradecemos profundamente”.