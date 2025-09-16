 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salud Pública destinó más de 30 camas ortopédicas a distintas áreas operativas

Se distribuyeron unidades a El Potrero, General Mosconi, Morillo, San Carlos, La Merced y la ciudad de Salta.

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública destinó 32 camas ortopédicas para salas de internación en el interior de la provincia.

La entrega forma parte de una política de fortalecimiento del sistema sanitario en todo el territorio provincial. Las camas ortopédicas fueron distribuidas, 6 para El Potrero, 2 para General Mosconi, 4 para Morillo, 10 para el hospital Señor del Milagro, 4 para San Carlos y 6 para La Merced.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que “nuestro compromiso es claro, una salud federal, como lo impulsa nuestro Gobernador. Queremos garantizar un servicio de salud digno y de calidad para cada persona de nuestra comunidad”.

Desde el hospital de San Carlos, el gerente general, Pablo Corimayo, expresó su satisfacción por la llegada del equipamiento, “este equipamiento, tan necesario para brindar una mejor atención y mayor comodidad a nuestros pacientes, fue solicitado a través de un expediente, y la respuesta llegó de manera rápida y efectiva, lo cual agradecemos profundamente”.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO