El Gobierno de la Provincia habilitó una nueva fuente de agua para zona oeste

Se trata del nuevo pozo profundo instalado en barrio Solís Pizarro, que beneficiará a más de 6000 vecinos de la zona oeste baja. 

Salta Hoy

16 / 09 / 2025

 

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto a vecinos de zona oeste, baja, habilitaron el nuevo pozo de agua que mejorará el servicio en la zona.

Se trata de una nueva fuente de abastecimiento que impactará en el servicio de agua potable a más de 6.000 vecinos que viven en barrio Solís Pizarro.

La puesta en marcha del pozo significará una mejora en el caudal y calidad del servicio. También se regularizará el abastecimiento a barrios colindantes para que puedan contar con un servicio más eficiente.

“Seguimos llegando con soluciones definitivas a cada uno de los reclamos de los vecinos. En esta zona se trabajó en un nuevo pozo y también en Atocha por eso la mejora en el servicio de agua será notable para más de 6.000 vecinos. Cambiar el sistema de agua es cambiar la calidad de vida de los salteños y eso es transformar comunidades”, explicó Jarsún.

