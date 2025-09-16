Economía y la UNSa fortalecen la vinculación interinstitucional

El ministerio de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, mantuvieron una reunión de trabajo destinada a consolidar la vinculación interinstitucional y coordinar iniciativas conjuntas que fortalezcan el desarrollo académico, científico y social en la provincia.

El ministro Roberto Dib Ashur puso a disposición el apoyo técnico de su equipo, subrayando la importancia de acompañar a la UNSa en la planificación de proyectos que impacten de manera positiva en la comunidad.

En esta línea, el rector Miguel Nina, acompañado por integrantes de su equipo, señaló: “Se trataron temas de vinculación entre la Universidad y la Provincia, donde explicamos la situación de la UNSa y desarrollamos la planilla de presupuesto presentada por el Ejecutivo Nacional, lo que nos parece positivo ya que, luego de varios años, finalmente se presentó un presupuesto. En este punto, el presupuesto 2026 para la UNSa rondaría los $4,8 billones, frente a un presupuesto propuesto por el Consejo de $7,3 billones para nuestros docentes y los más de 30.000 alumnos que asisten a nuestra institución. Por ello estamos viendo cómo gestionar las finanzas, habiendo presentado en término los gastos al Ministerio de Economía Nacional y al de Capital Humano, y siendo supervisados además por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General”.

Tanto la Provincia como la Universidad resaltaron la importancia de sostener un trabajo conjunto que contribuya al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la educación superior en Salta.