Festividad del Milagro: miles de fieles y un impacto económico de más de $6.700 millones

La fiesta religiosa más convocante del norte argentino volvió a ratificar a Salta como destino de fe y turismo. La llegada de más de 20mil turistas se tradujo en un importante movimiento económico para los diferentes rubros de la actividad, logrando un impacto de estimado de $6.723.416.884.

El movimiento turístico se reflejó en diferentes municipios, donde miles de salteños y visitantes de todo el país aprovecharon el fin de semana largo para recorrer la provincia. Entre los destinos con mayor nivel de ocupación se destacaron Rosario de la Frontera (69,4%), Coronel Moldes (61,1%), Chicoana (51,7%), Cafayate (43,5%) y La Caldera (43,1%).

Por la festividad del Milagro, el epicentro de la actividad estuvo en la ciudad de Salta, que recibió a 12.101 turistas y alcanzó una ocupación hotelera del 73,9.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia destacó que “el Milagro es una manifestación de fe que emociona y moviliza, y al mismo tiempo genera un enorme movimiento turístico y económico para la provincia. Estos números reflejan cómo la cultura y la espiritualidad se transforman también en oportunidades de desarrollo para nuestra gente.”

Además, este año la tradicional procesión congregó a más de 650 mil personas, lo que consolidó nuevamente a la celebración del Milagro como una de las manifestaciones de fe más convocantes del país y de Sudamérica.

Vale destacar que la procesión del Milagro, que se celebra cada septiembre desde hace más de tres siglos, reúne a fieles que llegan a pie, en bicicleta, a caballo o en colectivos desde distintos puntos de la provincia, de provincias vecinas, de diferentes regiones de Argentina e incluso de otros países, como muestra de fe y devoción. Esta tradición única no solo fortalece la identidad cultural de Salta, sino que también se convierte en un atractivo turístico que crece año a año.