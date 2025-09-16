Caso Jimena Salas: Fijaron nueva fecha de juicio
Luego del suicidio de Javier Saavedra, uno de los principales implicados en el fallecimiento de Salas, el Poder Judicial fijó nueva fecha para el próximo 24 de septiembre.
16 / 09 / 2025
Así lo resolvió esta mañana una audiencia compuesta por el Tribunal Judicial y los abogados defensores de las partes.
Saavedra, debía responder hoy por el crimen de Salas, además de una causa por tentativa de homicidio contra un policía en 2022.
La causa tiene dos imputados más que son los hermanos de Saavedra