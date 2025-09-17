 imagen

Investigan una intoxicación masiva en una cancha de fútbol en Rosario de la Frontera

Son cinco las personas afectadas, entre ellos un niño de 11 años, quien fue derivado en grave estado al Hospital Materno Infantil de la capital salteña.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

La extraña situación sucedió anoche alrededor de las 22:00 en una cancha de fútbol ubicada cerca de una escuela en la ciudad termal. 

Un hombre conocido llegó con un bidón que contenía agua y varios compartieron el líquido. 

Al avanzar los minutos comenzaron a sentirse mal con dolores intensos de estómago y malestares. 

Alertaron al Sistema de Emergencias y en ambulancia fueron trasladados al hospital local. 

El diagnóstico es supuesta intoxicación, pero en el marco de la emergencia, un niño de 11 años, por recomendación de los médicos, tuvo que ser trasladado a la capital salteña. 

Los otros jóvenes afectados tienen 15, 16 y 17 años y un hombre de 30.

Tres de ellos están en la unidad de terapia intensiva del hospital rosarino. 

En el caso interviene la Brigada de Investigaciones, mientras la justicia ordenó el secuestro del bidón con agua y la búsqueda del hombre mayor de edad. 

 

