Encuentran dos cuerpos sin vida en San Ramón de la Nueva Orán

Una persona que pasaba por el lugar anoche alrededor de las 21:00 alertó a la policía.

Las víctimas son un hombre y una mujer en situación de calle.

Ella tenía 22 años con domicilio en Orán y fue reconocida por tatuajes. Él tendría aproximadamente 25 años, y todavía no fue identificado.

Según trascendió, primero hubo una decisión personal de quién era su pareja y él no habría soportado esta situación y quedó suspendido del cuello con una soga.

La autopsia revelará más detalles sobre las causas de los decesos y las circunstancias que rodean el caso.