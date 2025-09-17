 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Encuentran dos cuerpos sin vida en San Ramón de la Nueva Orán

Se trata de una pareja de jóvenes en situación de calle. El hallazgo ocurrió en una zona de monte cerca de la cancha de Huachanes, en calle Pueyrredón al final.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Una persona que pasaba por el lugar anoche alrededor de las 21:00 alertó a la policía.

Las víctimas son un hombre y una mujer en situación de calle.

Ella tenía 22 años con domicilio en Orán y fue reconocida por tatuajes. Él tendría aproximadamente 25 años, y todavía no fue identificado.

Según trascendió, primero hubo una decisión personal de quién era su pareja y él no habría soportado esta situación y quedó suspendido del cuello con una soga.

La autopsia revelará más detalles sobre las causas de los decesos y las circunstancias que rodean el caso.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO