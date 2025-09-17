Encuentran dos cuerpos sin vida en San Ramón de la Nueva Orán
Se trata de una pareja de jóvenes en situación de calle. El hallazgo ocurrió en una zona de monte cerca de la cancha de Huachanes, en calle Pueyrredón al final.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
VER GALERÍA
Una persona que pasaba por el lugar anoche alrededor de las 21:00 alertó a la policía.
Las víctimas son un hombre y una mujer en situación de calle.
Ella tenía 22 años con domicilio en Orán y fue reconocida por tatuajes. Él tendría aproximadamente 25 años, y todavía no fue identificado.
Según trascendió, primero hubo una decisión personal de quién era su pareja y él no habría soportado esta situación y quedó suspendido del cuello con una soga.
La autopsia revelará más detalles sobre las causas de los decesos y las circunstancias que rodean el caso.