Ajuste narco en Orán: Un auto fue atacado a balazos en la Ruta Nacional 50

Una mujer de 22 años resultó herida en el ataque y no quiere realizar la denuncia.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

Ocurrió el lunes pasado a las 5:00 de la madrugada, donde un auto fue baleado en la Ruta Nacional 50, cerca del ingreso a Isla de Cañas. 

El automóvil hacía el trayecto desde Aguas Blancas hacia Orán, cuando fue interceptado por una camioneta que encerró al auto y lo obligó a frenar. 

En esas circunstancias los dos ocupantes, un hombre y una mujer, salieron corriendo y desde la camioneta dispararon con arma de fuego y habrían robado estupefacientes que había en el auto. 

La joven de 22 años recibió dos impactos de bala, fue internada en el hospital de Orán con lesiones que no revisten gravedad.

Se presume que este incidente podría estar relacionado con un ajuste de cuentas en el mundo del narcotráfico en la frontera norte.

 

