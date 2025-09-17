Femicidio en Cafayate
Continúa en estado crítico el hombre que asesinó de un disparo a su pareja y luego quiso quitarse la vida.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
VER GALERÍA
El hombre de unos 42 años continúa internado en estado crítico y reservado, según el último parte médico.
Se esperaba la presencia del médico legal para realizar una evaluación y ver si es necesaria su derivación a un centro de mayor complejidad como podría ser el Hospital San Bernardo.
Recordemos que él le dispara a su pareja de 36 años y después se auto lesiona con la misma arma de fuego y todavía está internado en el Hospital de Cafayate en grave estado.
En el caso un hijo de 15 años de la pareja fue testigo de la grave situación.