EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Femicidio en Cafayate

Continúa en estado crítico el hombre que asesinó de un disparo a su pareja y luego quiso quitarse la vida.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

El hombre de unos 42 años continúa internado en estado crítico y reservado, según el último parte médico. 

Se esperaba la presencia del médico legal para realizar una evaluación y ver si es necesaria su derivación a un centro de mayor complejidad como podría ser el Hospital San Bernardo. 

Recordemos que él le dispara a su pareja de 36 años y después se auto lesiona con la misma arma de fuego y todavía está internado en el Hospital de Cafayate en grave estado. 

En el caso un hijo de 15 años de la pareja fue testigo de la grave situación. 

 

