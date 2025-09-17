Encuentran a un hombre sin vida en el barrio Boulogne Sur Mer

Los vecinos alertaron cerca de las 9:30 al Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo de un hombre sin vida.

Tendría entre 35 y 40 años, y todavía no había sido identificado.

Según testimonios, lo vieron temprano, consumiendo bebidas alcohólicas en la calle y les llamó la atención porque no era del barrio.

Los vecinos notaron que su comportamiento era extraño y parecía estar en un estado depresivo.

Avanzada la jornada encontraron el cuerpo apoyado sobre un paredón detrás de una escuela.

Se trató de una decisión propia y las autoridades descartaron que se trate de un caso de violencia.