60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Encuentran a un hombre sin vida en el barrio Boulogne Sur Mer

El operativo policial y judicial se realizó en calle Alem al 300, zona sureste de la capital salteña.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

Los vecinos alertaron cerca de las 9:30 al Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo de un hombre sin vida.

Tendría entre 35 y 40 años, y todavía no había sido identificado. 

Según testimonios, lo vieron temprano, consumiendo bebidas alcohólicas en la calle y les llamó la atención porque no era del barrio. 

Los vecinos notaron que su comportamiento era extraño y parecía estar en un estado depresivo.

Avanzada la jornada encontraron el cuerpo apoyado sobre un paredón detrás de una escuela. 

Se trató de una decisión propia y las autoridades descartaron que se trate de un caso de violencia.

 

