Encuentran a un hombre sin vida en el barrio Boulogne Sur Mer
El operativo policial y judicial se realizó en calle Alem al 300, zona sureste de la capital salteña.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
Los vecinos alertaron cerca de las 9:30 al Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo de un hombre sin vida.
Tendría entre 35 y 40 años, y todavía no había sido identificado.
Según testimonios, lo vieron temprano, consumiendo bebidas alcohólicas en la calle y les llamó la atención porque no era del barrio.
Los vecinos notaron que su comportamiento era extraño y parecía estar en un estado depresivo.
Avanzada la jornada encontraron el cuerpo apoyado sobre un paredón detrás de una escuela.
Se trató de una decisión propia y las autoridades descartaron que se trate de un caso de violencia.