Recuerdan que sigue abierta la inscripción para ingresar a la Fuerza Armada Naval

Los interesados pueden obtener mayores datos en incorporacion.armada.mil.ar o al telefono fijo 431-7747 o personalmente en San Martín 603 (San Martín casi Alberdi).

Farfán recordó además que la Armada Nacional incorpora personas egresados de carreras como enfermeros, conductores profesionales y peluqueros, hasta 30 años de edad.