Recuerdan que sigue abierta la inscripción para ingresar a la Fuerza Armada Naval
Hasta el 3 de octubre pueden inscribirse los jóvenes de ambos sexos, dijo el suboficial Juan Farfán, responsable de la Armada en Salta.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
Los interesados pueden obtener mayores datos en incorporacion.armada.mil.ar o al telefono fijo 431-7747 o personalmente en San Martín 603 (San Martín casi Alberdi).
Farfán recordó además que la Armada Nacional incorpora personas egresados de carreras como enfermeros, conductores profesionales y peluqueros, hasta 30 años de edad.