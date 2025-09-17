 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Recuerdan que sigue abierta la inscripción para ingresar a la Fuerza Armada Naval

Hasta el 3 de octubre pueden inscribirse los jóvenes de ambos sexos, dijo el suboficial Juan Farfán, responsable de la Armada en Salta.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los interesados pueden obtener mayores datos en incorporacion.armada.mil.ar o al telefono fijo 431-7747 o personalmente en San Martín 603 (San Martín casi Alberdi).

Farfán recordó además que la Armada Nacional incorpora personas egresados de carreras como enfermeros, conductores profesionales y peluqueros, hasta 30 años de edad.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO