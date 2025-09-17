 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Psicopedagogos impulsan un proyecto para atender en escuelas y centros de salud

La idea fue presentada ante la Legislatura Provincial y apunta a que los profesionales ayuden en el proceso de aprendizaje de personas de diferentes edades en distintos ámbitos de la salud y la educación.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

“Entendemos que hay muchos que necesitan una guia y no la pueden pagar de forma particular”, dijo Viviana Vacherand, presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta.

La charla se dio en Radio Salta a propósito de recordarse hoy 17 de septiembre el Día del Psicopedagogo, en conmemoración de la muerte de Jean Piaget.

Indicó que se vio en los últimos meses un incremento en el trabajo de los consultorios  particulares de psicopedagogía.

“Sabemos que todos tienen un modo particular de aprender y nosotros abordamos esas particularidades”, subrayó.

AM840

FM96.9

