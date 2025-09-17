Psicopedagogos impulsan un proyecto para atender en escuelas y centros de salud

“Entendemos que hay muchos que necesitan una guia y no la pueden pagar de forma particular”, dijo Viviana Vacherand, presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta.

La charla se dio en Radio Salta a propósito de recordarse hoy 17 de septiembre el Día del Psicopedagogo, en conmemoración de la muerte de Jean Piaget.

Indicó que se vio en los últimos meses un incremento en el trabajo de los consultorios particulares de psicopedagogía.

“Sabemos que todos tienen un modo particular de aprender y nosotros abordamos esas particularidades”, subrayó.