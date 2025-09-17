Sáenz instó a los diputados nacionales a defender las universidades y al Garrahan

El gobernador de Salta *Gustavo Sáenz * instó a los diputados nacionales a dejar de lado las diferencias políticas para defender los recursos destinados a las universidades públicas y a la salud.

El pedido del mandatario salteño se da en el marco del debate en la Cámara de Diputados de la Nación para revertir los vetos presidenciales a leyes clave para el financiamiento de universidades y del Hospital Garrahan.

En su mensaje, Sáenz indicó que estos temas son “muy sensibles, sobre todo para aquellos que vivimos en el Noa y el Nea, en el norte profundo de la patria”.

Por eso pidió a los legisladores nacionales “a que defiendan las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades; que defiendan la salud de los miles y miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan”.

Marcó la importancia del financiamiento para nuestras universidades y aseguró: “Ahí no está el desequilibrio fiscal, les aseguro. Busquen en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Auditemos para eficientizar los recursos. Me parece bien. Financiar y auditar pueden y deben ir de la mano. Así debe ser’.

Una vez más insistió en las asimetrías de oportunidades en el acceso a la educación y salud entre los habitantes de provincias del centro con los del norte del país, “de este norte profundo de la Patria que siempre fue olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos”.

En este sentido consideró que en medicina “muchas veces nos falta la tecnología, la aparatología y todas las técnicas nuevas que tienen en Buenos Aires. Una dura realidad, triste, pero una gran verdad”.

Así, Sáenz convocó a los legisladores nacionales a pelear por darles oportunidades “a miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro”, como así también a los niños a los que “el Garrahan les dio vida”.