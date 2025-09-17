 imagen

Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario: Diputados rechazó los vetos

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores.

Argentina

17 / 09 / 2025

 

Para la ley de emergencia del Hospital Garrahan, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.

Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.

