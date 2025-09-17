Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario: Diputados rechazó los vetos
La Cámara de Diputados rechazó esta tarde los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores.
Para la ley de emergencia del Hospital Garrahan, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.
Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.