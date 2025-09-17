 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Poné a punto tu bicicleta con el taller del CIC de Santa Cecilia

La capacitación de mantenimiento y mecánica ligera está a cargo de la empresa GoldenBike. Los días fijados son el 23 y 24 a las 18:30. El objetivo es promover la formación laboral y el desarrollo de habilidades técnicas para arreglar bicicletas. Inscripciones en el nro: 3874860774.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo y empresas privadas, inician los talleres de formación en los Centros Integradores Comunitarios. La primera empresa en dictar los talleres es GoldenBike que dirigirá el taller de mantenimiento y mecánica ligera de bicicleta.

El encuentro está fijado para el martes 23 y miércoles 24 de septiembre a las 18:30 hs en las instalaciones del CIC “José Mariano Cavolo Gallo” de barrio Santa Cecilia, zona sudeste.

Carlos Ñacolo, representante de GoldenBike, motivó a los vecinos y dijo que “un bicicletero que se inicia necesita un empujón, por ello brindaremos instrucciones para poder armar y reparar una bici”.

Quienes deseen participar y adquirir las herramientas teóricas y prácticas podrán inscribirse enviando un mensaje al  3874860774 o acercarse personalmente al CIC ubicado en Martin Fierro y Juan Darienzo

 

