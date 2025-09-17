Poné a punto tu bicicleta con el taller del CIC de Santa Cecilia

La Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo y empresas privadas, inician los talleres de formación en los Centros Integradores Comunitarios. La primera empresa en dictar los talleres es GoldenBike que dirigirá el taller de mantenimiento y mecánica ligera de bicicleta.

El encuentro está fijado para el martes 23 y miércoles 24 de septiembre a las 18:30 hs en las instalaciones del CIC “José Mariano Cavolo Gallo” de barrio Santa Cecilia, zona sudeste.

Carlos Ñacolo, representante de GoldenBike, motivó a los vecinos y dijo que “un bicicletero que se inicia necesita un empujón, por ello brindaremos instrucciones para poder armar y reparar una bici”.

Quienes deseen participar y adquirir las herramientas teóricas y prácticas podrán inscribirse enviando un mensaje al 3874860774 o acercarse personalmente al CIC ubicado en Martin Fierro y Juan Darienzo