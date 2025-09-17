Poné a punto tu bicicleta con el taller del CIC de Santa Cecilia
La capacitación de mantenimiento y mecánica ligera está a cargo de la empresa GoldenBike. Los días fijados son el 23 y 24 a las 18:30. El objetivo es promover la formación laboral y el desarrollo de habilidades técnicas para arreglar bicicletas. Inscripciones en el nro: 3874860774.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
La Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo y empresas privadas, inician los talleres de formación en los Centros Integradores Comunitarios. La primera empresa en dictar los talleres es GoldenBike que dirigirá el taller de mantenimiento y mecánica ligera de bicicleta.
El encuentro está fijado para el martes 23 y miércoles 24 de septiembre a las 18:30 hs en las instalaciones del CIC “José Mariano Cavolo Gallo” de barrio Santa Cecilia, zona sudeste.
Carlos Ñacolo, representante de GoldenBike, motivó a los vecinos y dijo que “un bicicletero que se inicia necesita un empujón, por ello brindaremos instrucciones para poder armar y reparar una bici”.
Quienes deseen participar y adquirir las herramientas teóricas y prácticas podrán inscribirse enviando un mensaje al 3874860774 o acercarse personalmente al CIC ubicado en Martin Fierro y Juan Darienzo