Este viernes se realizará una feria de Salud en la zona sur de la Ciudad de Salta

La actividad se desarrollará en el barrio Intersindical con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

Este viernes se llevará a cabo una feria de salud en el playón del Centro de Salud N° 27, ubicado en el barrio Intersindical y perteneciente al hospital Papa Francisco, Área Operativa LV.

La jornada se desarrollará de 9 a 12, en la intersección de calle Radio Splendid y avenida Roberto Romero.

La iniciativa tiene como objetivo de brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Vacunación
Consejería nutricional
Prevención de Hipertensión y Diabetes
Educación Diabetológica
Consejería en Salud Sexual y reproductiva
Realización de PAP
Hábitos Saludables
Prevención de accidentes
Actividad Física

