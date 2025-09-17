Este viernes se realizará una feria de Salud en la zona sur de la Ciudad de Salta

Este viernes se llevará a cabo una feria de salud en el playón del Centro de Salud N° 27, ubicado en el barrio Intersindical y perteneciente al hospital Papa Francisco, Área Operativa LV.

La jornada se desarrollará de 9 a 12, en la intersección de calle Radio Splendid y avenida Roberto Romero.

La iniciativa tiene como objetivo de brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Vacunación

Consejería nutricional

Prevención de Hipertensión y Diabetes

Educación Diabetológica

Consejería en Salud Sexual y reproductiva

Realización de PAP

Hábitos Saludables

Prevención de accidentes

Actividad Física