Este viernes se realizará una feria de Salud en la zona sur de la Ciudad de Salta
La actividad se desarrollará en el barrio Intersindical con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.
Salta Hoy
17 / 09 / 2025
Este viernes se llevará a cabo una feria de salud en el playón del Centro de Salud N° 27, ubicado en el barrio Intersindical y perteneciente al hospital Papa Francisco, Área Operativa LV.
La jornada se desarrollará de 9 a 12, en la intersección de calle Radio Splendid y avenida Roberto Romero.
La iniciativa tiene como objetivo de brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.
Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:
Vacunación
Consejería nutricional
Prevención de Hipertensión y Diabetes
Educación Diabetológica
Consejería en Salud Sexual y reproductiva
Realización de PAP
Hábitos Saludables
Prevención de accidentes
Actividad Física