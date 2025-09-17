 imagen

La 17° edición del Neumatón llega este jueves 25 a la playa del CCM

La jornada de acopio y depósito seguro de neumáticos fuera de uso, tendrá lugar de 10 a 17 hs, en Av. Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Ya se recolectaron más de 1.100 toneladas.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

La Municipalidad realizará la 17° edición del Neumatón con el objetivo de prevenir que las cubiertas en desuso sean arrojadas a la vía pública.

En esta ocasión, la jornada se llevará a cabo en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. La actividad será este jueves 25 de 10 a 17 hs. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Hasta la fecha ya se lograron recolectar y acopiar más de 1.100 toneladas de cubiertas en desuso.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.

