Importante labor del móvil del Registro Civil en el Asentamiento San Javier

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, recorrió el operativo de identificación que se llevó a cabo en el asentamiento San Javier, lindero al vertedero de residuos y a la planta depuradora de líquidos cloacales.

En el lugar se atendió a más de 120 personas, en su mayoría niños, quienes realizaron actualizaciones y tramitaron nuevos ejemplares de DNI necesarios para la vida diaria, como inscripciones escolares, atención en centros de salud y hospitales, y para acceder a los derechos de la seguridad social.

Al respecto, Ubiergo expresó: “Es un pedido del gobernador Gustavo Sáenz acercar los trámites del Registro Civil a los barrios, villas y asentamientos más alejados de la ciudad y, de esta forma, garantizar el derecho a la identidad de todos los habitantes de la provincia”.

Por su parte, una de las referentes de la zona, Sandra Gutiérrez, agradeció la presencia del móvil en el asentamiento y señaló que muchas familias tienen documentos vencidos o no realizaron las actualizaciones correspondientes porque, en numerosas ocasiones, no pueden acercarse a las oficinas del Registro Civil por la lejanía. “Agradezco la gestión del gobernador Sáenz”, sostuvo.

Por otro lado, y debido a la gran demanda, Ubiergo adelantó que el próximo miércoles 1 de octubre el móvil del organismo volverá al lugar.

En este operativo también participaron agentes de la Policía Comunitaria del área, quienes confeccionaron certificados de carencia de recursos para las personas que lo necesitaron, con el fin de exceptuar del pago del arancel correspondiente.