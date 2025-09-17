Corte de tránsito por obra de emergencia en Alvarado y Catamarca
Por el hundimiento de las placas, el corte en dicha calle se mantendrá por 15 días. Se destaca que por los trabajos en el Paseo de la Fe también hay cortes en Córdoba y Caseros, por lo que se prohíbe circular por las vías norte-sur. Habrá personal y filtros en las zonas. Se solicita circular con precaución.
17 / 09 / 2025
La Municipalidad de Salta informa sobre un corte por obra de emergencia en las calles Alvarado y Catamarca. En dicha intersección se produjo el hundimiento de las placas.
Asimismo, se destaca que por los trabajos en el Paseo de la Fe también hay cortes en Córdoba y Caseros, por lo que se encuentran cortadas ambas vías de norte a sur.
Habrá personal con filtros en España y Vicente López, Pje Zorrilla y Vicente López, Paseo Güemes y Vicente López, Caseros y Lavalle, San Martín y Lavalle, Santa Fe y Mendoza, de 7.30 a 9.00, de 12.00 a 15.00 y de 17 a 21.00.
Además, se prohíbe el estacionamiento en Pasaje Zorrilla y se cambia la frecuencia de semáforos de San Martín e Yrigoyen, San Martín y Santa Fe y San Martín y Catamarca.
«Realizamos los cortes y filtros para brindar seguridad y orden en el tránsito ante esta obra de emergencia. Les pedimos a los vecinos que tengan paciencia y respeten dichas acciones para que el personal de Obras Públicas pueda trabajar de buena manera», dijo Néstor Ruiz de los Llanos, subsecretario de Seguridad Vial y Prevención.
Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, atender las órdenes del personal uniformado y utilizar vías alternativas.