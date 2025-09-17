La Dirección Bomberos de la Policía de Salta celebró 161 años de su creación

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al Jefe de la Policía, Diego Bustos, encabezaron el acto por el 161° aniversario de creación de la Dirección Bomberos de la Policía de Salta.

Avellaneda, en su discurso, puso especial énfasis en la labor desplegada por cada uno de los efectivos en la lucha contra los incendios forestales registrados este año, resaltando el compromiso y los valores puestos de manifiesto por el bien común y en la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos.

Por su parte, el Jefe de la Dirección Bomberos, Waldo Mercado, destacó el apoyo constante del Gobierno de la Provincia, de la Secretaría de Seguridad y la Policía de Salta para alcanzar los objetivos planteados durante el año en la faz preventiva y operativa mediante los recursos necesarios para desarrollar la labor que la comunidad demanda.

Cabe destacar que, Bomberos de la Policía trabaja en toda la provincia, cuenta con dependencias en Capital, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Cachi, Metán, General Güemes, Cafayate, entre otros municipios.

Está conformado por la División de Guardias de Incendios, Explosivos, División Lacustre y Fluvial, Grupo Operativo de Rescate en Altura, Comabate Forestal, Brigada de Riesgo Químico, División Inspecciones, Higiene y Seguridad, Docencia e Investigación Pericial.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a las autoridades provinciales, a los efectivos próximos al retiro y al personal destacado de la división. Posteriormente se desarrolló el desfile institucional, con la participación de quienes pasaron por el organismo, cuerpos infantiles, organizaciones intermedias, entre otros.

El acto se realizó por primera vez, en la sede del Círculo de Bomberos retirados, ubicado en avenida Usandivaras al 1100 en Villa Primavera.

Participaron de la ceremonia, el subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, el Director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodriguez, el Director de Operaciones, Matías Garrone, el Director General de Seguridad Luis Ríos, asesores y coordinadores de la Secretaría de Seguridad, autoridades de la Jefatura Mayor Policial, familiares, personal retirado, vecinos e invitados especiales.